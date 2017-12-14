Нарушение ракетного договора может привести к глобальной гонке вооружений - Stratfor

Соединенные Штаты Америки стремятся усилить давление на Российскую Федерацию из-за того, что, по их мнению, является грубым нарушением Россией важного договора о вооружениях времен холодной войны. У соратников Трампа есть несколько способов повлиять на Москву, однако если они не придут к консенсусу, все может закончиться новой гонкой вооружений, которая затронет и другие страны.

Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, пишет "Апостроф".

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) – это основополагающий договор по контролю над вооружениями между США и РФ, который остановил дестабилизирующее наращивание ядерных ракет средней дальности в Европе в 1980-х годах.

Штаты обвинили Россию в разработке, тестировании и развертывании крылатых ракет, которые нарушают нормы, установленные РСМД, а Москва в свою очередь обвинила Вашингтон в развертывании беспилотных летательных аппаратов и ракетных установок, которые также нарушают условия договора.

На прошлой неделе Госдепартамент США опубликовал отчет, в котором решительно опроверг заявления России. Чтобы оказать давление на Москву и заставить ее соблюдать договор, Госдеп также объявил, что Вашингтон готовится принять военные, дипломатические и экономические меры из-за предполагаемых нарушений ключевого договора о вооружениях.

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Для гарантирования соблюдения договора Штаты пытаются заручиться поддержкой своих партнеров по НАТО, чтобы выступить единым фронтом против России. В прошлом месяце на заседании Совета НАТО министр обороны США Джеймс Мэттис, как сообщается, поставил Альянсу ультиматум: либо члены НАТО совместно принимают меры для наказания России в связи с нарушениями РСМД к лету 2018 года, либо Вашингтон будет действовать в одностороннем порядке. Кроме того, Министерство торговли США готовит новые санкции против российских компаний, которые, как считается, участвуют в разработке оружия, нарушающего условия договора.

Наконец, США могут оказать давление на Россию в военном отношении. Например, американский Конгресс продвинулся в вопросе выделения средств для разработки ракеты, которая, если она будет принята на вооружение, будет нарушать договор о РСМД. (Хотя пока Штаты будут лишь разрабатывать ракету, но не разворачивать ее). Вдобавок Вашингтон рассматривает вопрос о расширении своего военного присутствия в Европе, а также о развитии своей системы противоракетной обороны. Если Штаты решат еще больше усилить давление, то могут затем протестировать и развернуть свои собственные ракеты, которые будут нарушать договор.

Хрупкость договора об РСМД подчеркивает устаревшую структуру контроля над вооружениями, оставшуюся после холодной войны. Еще больше осложняет дело тот факт, что действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) истекает в 2021 году, и конфликт вокруг РСМД может помешать переговорам о продлении СНВ-III. Если спор об РСМД закончится подрывом СНВ-III, это еще более раскачает и без того нестабильный режим контроля над вооружениями и приведет к новой глобальной гонке вооружений между США и Россией, которая может втянуть и другие страны.