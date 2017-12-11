Отчет Смоленской подкомиссии будет весной 2018 – глава Минобороны Польши

Министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич сообщил, что через несколько месяцев будет закончен отчет о работе так называемой Смоленской подкомиссии.

Об этом он заявил в понедельник, 11 декабря, передает Европейская правда со сылкой на Polskie Radio.

"Все это свидетельствует о том, что отчет будет написан и опубликован уже весной", - сказал Антони Мацеревич.

Он добавил, что в целом весь доказательный материал собран и осталось две-три экспертизы.

Министр национальной обороны Польши подтвердил, что в доказательном материале есть также стенограммы с заседания так называемой комиссии Миллера, которая ранее расследовала катастрофу президентского самолета 10 апреля 2010 года.

По словам Мацеревича, материалы, имеющиеся в распоряжении Смоленской подкомиссии, опровергают тезис о том, что эксперты Государственной комиссии по расследованию авиационных аварий основательно и лично изучили место катастрофы.

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"Это неправда, в материалах комиссии Миллера четко говорится, что такого изучения не проводили. Они только наблюдали за изучением места катастрофы россиянами и использовали ту информацию, которую те им предоставили", - подчеркнул министр национальной обороны Польши.

Напомним, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.

В катастрофе погибли 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.