Президент Таджикистана запретил чиновникам «появляться» с ним на фото
16:20, 15 мая 2009Мир
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...портретах и коврах
|Эмомали РАХМОН
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
В документе подчеркивается, что это необходимо сделать «в целях предотвращения чинопочитания и устранения недопонимания среди населения», сообщает пресс-служба главы Таджикистана.
Э.РАХМОН уже неоднократно письменно и устно требовал от своих подчиненных отказаться от показного восхваления главы государства.
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