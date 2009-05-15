Президент Таджикистана запретил чиновникам «появляться» с ним на фото

Президент Таджикистана Эмомали РАХМОН в специальной телефонограмме поручил руководителям министерств, ведомств страны и председателям местных органов государственной власти республики «снять в рабочих кабинетах, в общественных местах, на обочинах автомобильных дорог портреты и ковры, на которых изображены руководители местных органов управления вместе с президентом Республики Таджикистан».

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В документе подчеркивается, что это необходимо сделать «в целях предотвращения чинопочитания и устранения недопонимания среди населения», сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Э.РАХМОН уже неоднократно письменно и устно требовал от своих подчиненных отказаться от показного восхваления главы государства.