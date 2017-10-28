РосСМИ переврали Штайнмайера, приписав ему слово о "воссоединении" Крыма с Россией

Российские СМИ переврали президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который на этой неделе совершил визит в Москву, приписав ему слова о "воссоединении Крыма с Россией". На "ошибку" перевода обратил внимание посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает ЕвроПравда.

Читайте такжеШтайнмайер перед визитом к Путину назвал российскую агрессию в Украине препятствием в отношениях"Примерная 8 минут 15 секунд вы имеете возможность увидеть, как работают тоталитарные фейковые новости. Штайнмайер говорит на немецком: "Annexion". Переводчик сбивается и переводит: "Воссоединение с Россией" - написал он в Facebook.

При этом он сопроводил свое сообщение видеозаписью пресс-конференции немецкого президента с его российским коллегой, размещенного на YouTube-канале Ruptly.

Просмотрев видеозапись, даже те, кто не владеет немецким языком могут убедиться, что Штайнмайер говорил именно об аннексии. Переводчик, который осуществлял перевод на английский язык, после заминки сообщил о "воссоединении Крыма с Россией". Хотя в английском языке есть четкий аналог немецкому annexion – annexation, именно этот термин и употребляют западные чиновники, когда говорят о российской аннексии Крыма.

Стоит отметить, что российские СМИ уже не впервые таким образом искажают слова европейских и натовских чиновников. Так, в начале года они переврали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об аннексии Крыма, назвав ее "присоединением".