Германия продолжит поддерживать Украину - Штайнмайер

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в поздравлении президенту Украины Петру Порошенко по случаю 26-й годовщины Независимости Украины отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

«Германия и в дальнейшем по мере сил будет поддерживать Украину и совместно со своими европейскими и международными партнерами будет выступать за то, чтобы граждане всей Украины могли жить в мире, стабильности и благополучии на принципах свободы и самостоятельности», - подчеркнул президент Германии.

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Штайнмайер подчеркнул, что «Германию очень волнует судьба Украины и ее граждан».

В поздравлении отдельно отмечается, что, несмотря на сложный и долгий путь, реализованы важные шаги в усилении сотрудничества между Украиной и странами ЕС с предоставлением Украине безвизового режима в июне 2017 года и ожидаемым вступлением в силу Соглашения об ассоциации в сентябре.

Также президент ФРГ отметил важность активно продолжать реализацию реформ в Украине.

Штайнмайер пожелал Украине и украинскому народу мужества, сил к сплоченности и мирного будущего.

Как сообщал УНИАН, Королева Великобритании Елизавета II поздравила Украину с 26-й годовщиной независимости. К поздравлениям с Днем Независимости Украины присоединился и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.