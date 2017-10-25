Штайнмайер хочет предсказуемости в отношениях Германии и РФ после "отчуждения" из-за Украины

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что отчуждение между ФРГ и Россией «мы не можем отменить», но нужно восстановить минимум доверия. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил в Москве по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Думаю, что отчуждение, которое произошло в прошлом, мы не можем отменить, но наша цель должна заключаться в том, чтобы большим разногласиям прошлых лет противопоставить большую предсказуемость, восстановление определенного минимума доверия», - сказал Штайнмайер. Он подчеркнул, что это связано с ситуацией в Украине, а также недавними случаями арестов в Москве, и этот вопрос поднимался во время переговоров.

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«Не думаю, что одна единственная встреча, одна единственная беседа может помочь преодолеть ситуацию, которая сложилась за прошедшие несколько лет. Тем не менее, я убежден, что такие встречи, как сегодняшняя, нужны нам, такие встречи, как сегодняшняя, следует продолжать – не только абстрактно между нашими странами, но и абсолютно конкретно между высокопоставленными представителями наших государств», - сказал президент Германии.

По его словам, сегодня он хотел разобраться в вопросе, существуют ли пути выхода из негативной спирали, которую «вы наблюдали в прошедшие годы».

«Потеря доверия, взаимные упреки, недопонимание – можем ли мы выйти из этой спирали? «, - задался вопросом Штайнмайер.

«Россию и Германию связывает более чем тысячелетняя история, и эта история слишком многообразна, чтобы рассматривать ее в категориях черного и белого. Поэтому для меня очень важно противостоять отчуждению прошедших лет и постоянно говорить о том, что мы вместе живем в Европе. Наш долг перед нашими народами при наличии всех разногласий, конфликтов - всегда продолжать искать связующее нас. Сегодня мы говорили об этом за обедом с представителями российского руководства», - добавил президент Германии.