Трампа в здании Сената с криками о предательстве забросали российскими флажками (видео)

Активист бросил в президента США Дональда Трампа несколько российских флажков и несколько раз выкрикнул "Трамп – предатель", когда президент США прибыл в Конгресс на встречу с сенаторами-республиканцами.

Как передает DW.com, инцидент произошел во вторник, 24 октября.

Мужчина стоял в группе журналистов в корридоре Сената США. Перед тем, как он был задержан полицией, активист прокричал: "Президент в сговоре с агентами российского правительства похитил выборы". Трамп проигнорировал случившееся. В Сенат президент прибыл для обсуждения с республиканцами предложенной им налоговой реформы.

Позже полиция идентифицировала активиста, сообщив, что его зовут Райан Клейтон. Он возглавляет группу Americans Take Action, которая добивается импичмента Дональда Трампа.

Russian flags thrown at @realDonaldTrump as he arrives at U.S. Capitol pic.twitter.com/J1SdrK62MF — Business Insider (@businessinsider) 24 жовтня 2017 р.

Читайте такжеБородатый супермен: сын Трампа опубликовал фото отца в образе супергероя

Два сенатора-республиканца во вторник выступили с резкой критикой президента. Сенаторы Джефф Флейк и Боб Коркер обвинили Трампа в том, что он лишает достоинства американскую политику и наносит ущерб авторитету США в мире. "У президента большие проблемы с правдой в освещении многих тем", - заявил Коркер в интервью телеканалу CNN. По его словам, главы других государств осознают, что многое из того, что говорит Трамп, не соответствует истине. Кроме того, Коркер упрекнул Трампа в том, что его администрация преднамеренно разрывает отношения, которые полезны США. "Унижение нашей нации будет тем, что у большинства людей останется в памяти", - сказал Коркер.

В свою очередь Флейк заявил в Сенате, что американская политика привыкла к "бесцеремонному, бесстыдному и недостойному" поведению Белого дома. По мнению сенатора, США отказались от принципов в угоду злобе и враждебности, и это ставит под угрозу эффективность Америки как ведущей державы мира.