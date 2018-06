Трампа в здании Сената с криками о предательстве забросали российскими флажками (видео)

Активист бросил в президента США Дональда Трампа несколько российских флажков и несколько раз выкрикнул "Трамп – предатель", когда президент США прибыл в Конгресс на встречу с сенаторами-республиканцами.

Как передает DW.com, инцидент произошел во вторник, 24 октября.

Мужчина стоял в группе журналистов в корридоре Сената США. Перед тем, как он был задержан полицией, активист прокричал: "Президент в сговоре с агентами российского правительства похитил выборы". Трамп проигнорировал случившееся. В Сенат президент прибыл для обсуждения с республиканцами предложенной им налоговой реформы.

Позже полиция идентифицировала активиста, сообщив, что его зовут Райан Клейтон. Он возглавляет группу Americans Take Action, которая добивается импичмента Дональда Трампа.

Russian flags thrown at @realDonaldTrump as he arrives at U.S. Capitol pic.twitter.com/J1SdrK62MF