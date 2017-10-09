Трамп и влиятельный сенатор США обменялись резкими обвинениями перед решением по Ирану

Президент США Дональд Трамп и председатель комитета Сената по международным делам Боб Коркер обменялись взаимными обвинениями.

Как передает Радио Свобода, Трамп обвинил сенатора-республиканца в ответственности за «ужасное» соглашение с Ираном 2015 года, а Коркер сказал, что президент толкает США на путь «третьей мировой войны».

«Сенатор Боб Коркер «умолял» меня поддержать его на предстоящих выборах в Теннесси. Я сказал «нет» и он выбыл (сказал, что не сможет выиграть без моей поддержки), – написал Трамп 8 октября в Twitter. – Он также хотел стать госсекретарем, но я сказал: нет, спасибо. Он также в значительной степени несет ответственность за ужасную сделку с Ираном».

В ответ на это Боб Коркер написал: «Жаль, что Белый дом превратился в центр дневного ухода за взрослыми. Сегодня утром кто-то, очевидно, пропустил свою смену».

Также в интервью 8 октября изданию The New York Times Коркер сказал, что Трамп относится к своей должности в Белом доме, как к «реалити-шоу» с «безумными угрозами» другим странам, которые могут поставить страну «на путь третьей мировой войны».

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«Он беспокоит меня. Он должен волновать каждого, кому небезразлична наша нация», – добавил Коркер.

Президент США Дональд Трамп давно критикует международное соглашение относительно ядерной программы Ирана, заключенное в 2015 году между Тегераном и шестью мировыми лидерами. Согласно действующему законодательству США, к 16 октября администрация США должна в очередной раз подтвердить Конгрессу, что Иран соблюдает соглашение, если же этого не произойдет, Коркер как председатель комитета Сената по международным делам будет играть ключевую роль в определении, возобновлять ли санкции против Ирана, которые сейчас остановлены благодаря ядерной сделке. В целом у Конгресса будет 60 дней на то, чтобы решить этот вопрос.