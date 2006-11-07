Шииты требуют показать казнь Саддама в прямом эфире

Иракские шииты требуют, чтобы казнь Саддама Хусейна была показана по телевидению. Они считают, что повешение должно состоятся на площади Фирдус в присутствии членов семей тех, кто был уничтожен по его приказу, сообщает британская The Times.

"Мы настаиваем на публичной казни, - заявил 31-летний житель Багдада Салам Махамад. - Если повешение будет тайным, мы будем протестовать и требовать отставки правительства".

Вместе с тем некоторые шииты считают, что рядом с Саддамом должен висеть президент США Джордж Буш. "Мы надеемся, что он будет осужден также как Саддам за все те разрушения и беды, которые он принес Ираку", - заявил 33-летний учитель Раад Сахди.

Другие шииты опасаются, что прямая телетрансляция казни Саддама Хусейна спровоцирует новый виток межконфессиональных столкновений в Ираке и превратит бывшего диктатора в мученика.

Со своей стороны, как сообщил The Times доверенное лицо премьер-министра Ирака Нури аль-Малики (Nouri al-Maliki) депутат иракского парламента Хаидер аль-Абади (Haider al-Abadi), власти планируют провести казнь Саддама Хусейна в одной из иракских тюрем в присутствии членов кабинета министров и граждан, чьи родные стали жертвами репрессий.

По словам Хаидера аль-Абади, скорее всего, казнь состоится в конце января 2007 года.

Лента.ру