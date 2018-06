Выборы в Германии: партия Меркель победила с 33% голосов

Консервативный блок в составе Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС), избирательный список которого возглавляет канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), одержал победу на парламентских выборах в Германии. Об этом свидетельствуют предварительные официальные результаты голосования по итогам обработки всех бюллетеней, которые обнародованы в ночь на понедельник, пишет Deutsche Welle.

Блок ХДС/ХСС поддержали 33 процента избирателей. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем проголосовали 20,5 процента избирателей.

Читайте такжеМитинг против партии "нацистов AfD": известно о первом задержании полицией, демонстранты блокируют дорогу

Обе партии понесли заметные потери по сравнению с итогами выборов в 2013 году. Тогда консерваторы набрали 41,5 процента, СДПГ - 25,7 процента. Социал-демократы, показавшие худший результат в своей истории, уже объявили об уходе в оппозицию.

На третьем месте - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 12,6 процента голосов. Она впервые попадает в бундестаг.

Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия Германии (СвДП) c 10,7 процента, Левая партия - c 9,2 процента и "Союз-90"/"зеленые" - c 8,9 процента. Остальные партии набрали менее пяти процентов, необходимых для прохождения в парламент.

Окончательные итоги голосования будут официально подведены приблизительно через неделю после выборов.

Ранее сообщалось о том, что около 700 демонстрантов устроили вечером в воскресенье, 24 сентября, акцию протеста перед берлинским клубом "Traffic Berlin", в котором правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) праздновала свой успех на выборах в бундестаг.