Спасатели уронили пострадавшего с вертолета по дороге в больницу

Израильтянин-араб по имени Ала Агабрия подорвался на мине во время пикника, который он и его родственники устроили на минном поле, сообщает "Едиот Ахронот". Прибывшие на место происшествия спасатели попытались доставить его в больницу на вертолете, однако по дороге уронили, в результате чего Агабрия упал с высоты 50 метров и погиб.

Агабрия вместе с двумя родственниками выбрал поле для пикника в районе города Бейт-Шеан. Как позже объяснили полиции родственники погибшего, они не знали, что поле является закрытой военной зоной, и не видели никаких предупреждающих знаков или забора.

Агабрия подорвался на одной из мин и долгое время провел в ожидании спасателей, которые не могли до него добраться из-за опасности участка. Было решено эвакуировать пострадавшего с помощью военного вертолета, который прибыл на место через полтора часа после инцидента.

Прибывшие на вертолете спасатели привязали Агабрию к носилкам и, надев на него шлем, прикрепили носилки к вертолету с помощью специальных тросов. Тем не менее, когда вертолет взлетел и начал набирать высоту, тросы ослабли, в результате чего Агабрия упал.

Как отмечает The Jerusalem Post, глава ВВС Израиля Идо Нехуштан распорядился создать комиссию по расследованию несчастного случая.

Лента.ру