Самолет международной коалиции сбил сирийский истребитель

Армия Сирии заявила, что международная коалиция во главе с США сбила военный самолет Дамаска в южной части Ракки, передает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

В заявлении сирийских военных говорится, что их самолет был сбит во время «выполнения операции по уничтожению террористов ИГ».

В армии подчеркнули, что самолет потерпел крушение, а пилот пропал. По их данным, инцидент произошел вечером 18 июня.

Как сообщает SANA, генеральное командование Сирии считает, что такие действия коалиции показывают «реальное отношение США к поддержке терроризма».

Штаб международной коалиции во главе с США подтвердил, что американский военный самолет F-18 сбил сирийский истребитель к западу от Ракки.

Телеканал ABC News опубликовал в своем твиттере заявление центрального командования США по поводу произошедшего.

В нем говорится, что истребитель Су-22 армии Сирии был сбит «в целях защиты партнеров коалиции, сражавшихся на земле».

Под ними подразумеваются солдаты «Сирийских демократических сил», которые сражались с террористами вблизи города Табках к западу от Ракки.

