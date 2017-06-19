Самолет международной коалиции сбил сирийский истребитель

Армия Сирии заявила, что международная коалиция во главе с США сбила военный самолет Дамаска в южной части Ракки, передает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

В заявлении сирийских военных говорится, что их самолет был сбит во время «выполнения операции по уничтожению террористов ИГ».

В армии подчеркнули, что самолет потерпел крушение, а пилот пропал. По их данным, инцидент произошел вечером 18 июня.

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Как сообщает SANA, генеральное командование Сирии считает, что такие действия коалиции показывают «реальное отношение США к поддержке терроризма».

Штаб международной коалиции во главе с США подтвердил, что американский военный самолет F-18 сбил сирийский истребитель к западу от Ракки.

Телеканал ABC News опубликовал в своем твиттере заявление центрального командования США по поводу произошедшего.

В нем говорится, что истребитель Су-22 армии Сирии был сбит «в целях защиты партнеров коалиции, сражавшихся на земле».

Под ними подразумеваются солдаты «Сирийских демократических сил», которые сражались с террористами вблизи города Табках к западу от Ракки.

JUST IN: U.S. F/A-18E Super Hornet shoots down Syrian regime fighter jet south of Taqba, the first such occurrence in Syria. pic.twitter.com/Fdu6tjgb2B — ABC News (@ABC) June 18, 2017

По данным коалиции, в 18.43 по местному времени сирийский самолет начал сбрасывать бомбы на солдат сирийской оппозиции, в результате чего в рамках обеспечения безопасности партнеров США был сбит американским F/A-18E Super Hornet.

Как сообщал УНИАН ранее, Корпус Стражей исламской революции (КСИР) заявил, что они нанесли ракетный удар по базам террористов на востоке Сирии. Тегеран считает находящихся на этих территориях боевиков виновными в нападениях на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни в столице страны, в результате которых погибли 12 человек.