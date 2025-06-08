Дата 8 июня известна несколькими праздниками, самым большим из которых является Троица.

8 июня 2025 года оказалось интересной датой, богатой на события. Мы отмечаем большой христианский и одновременно государственный праздник сегодня в Украине, а в мире наступает важная экологическая инициатива.

Какой сегодня праздник церковный

Обычно 8 июня в новом календаре чествуют мученика Феодора Стратилата, а в староцерковном - святых Алфея и Карпа.

О том, какой сегодня церковный праздник наступает в 2025 году, знают даже многие неверующие, ведь это Троица 2025 - одно из государственных торжеств в Украине. Другие названия - Пятидесятница и Зеленое воскресенье. Посвящена эта дата триединству Сына, Отца и Святого Духа в христианстве.

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Какой сегодня праздник в мире

В сегодняшнюю дату явились на свет люди, которые стали всемирно известными - астроном Джованни Кассини, композиторы Томас Альбинони и Роберт Шуман, архитектор Френк Райт, писательница Маргерит Юрсенар, физик и биолог Френсис Крик, физик Кеннет Вильсон, программист и создатель интернета Тим Бернерс-Ли, футболист Хавьер Маскерано.

Насчет того, какой праздник 8 июня празднуют в мире, есть несколько вариантов:

Международный день океанов - призыв к обществу не загрязнять природу и ценить океанические виды;

- призыв к обществу не загрязнять природу и ценить океанические виды; День работников легкой и текстильной промышленности - в честь всех, кто занят пошивом одежды;

- в честь всех, кто занят пошивом одежды; День домохозяев и домохозяек - посвящен людям, которые заняты неоплачиваемым, но незаменимым домашним трудом.

Кроме того, для католиков 8 июня тоже наступает Троица.

Какой сегодня праздник в Украине

В украинской истории были выдающиеся личности, родившиеся 8 июня - военный летчик Иван Кожедуб, поэтесса Ирина Сеник, фехтовальщица Ольга Жовнир, военные ВСУ и Герои Украины Виктор Гурняк и Михаил Несоленый.

Помимо святой Пятидесятница в нашей стране нет официальных мероприятий. Поэтому праздник сегодня примечателен только для верующих.

Что за праздник сегодня в народе

У украинцев есть немало троичных традиций. К торжеству принято собирать различные травы и целебные растения, освящать в церкви и затем украшать ими жилье. Также можно сходить в храм и приобщиться к обряду Евхаристии, а вечером собраться с родными за семейным ужином.

По давним верованиям сегодня праздник, удачный для водных процедур. Не лишним будет умыться из колодца или родника.

Что нельзя делать сегодня

Погодные приметы наших предков об этой дате предсказывают, какими будут следующие недели:

если нет дождя, но гремит гром, то первая половина месяца будет непогожей;

среди дня закрылись цветы - ждите осадков;

если после ливня появилась радуга, то в ближайшее время наступит жара;

высохли колодцы - к засушливому июню.

Поскольку 8 июня - праздник Троицы, стоит прислушаться к церковным запретам. Верующим нельзя проявлять злобу, мстить, отказывать в помощи, заниматься тяжелым трудом. Церковь запрещает гадать, хотя среди народа гадания популярны.

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