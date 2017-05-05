Россия заявила о прекращении работы своей боевой авиации в Сирии

Россия с 1 мая прекратила применение авиации в Сирии в рамках подписанного меморандум о зонах деэскалации в Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

"С 00:00 часов 1 мая прекращено применение авиации ВКС России в районах, соответствующих зонам деэскалации, определенных меморандумом", - сказал он.

По словам Рудского, "командование российской группировки войск в Сирии провело комплекс мероприятий, который обеспечил создание благоприятных условий для подписания Меморандума", передает ТАСС.

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Рудской отметил, что Россия продолжит операцию по уничтожению террористов в районе Кабун, которые обстреливают российское посольство в Дамаске. "В эту зону (где объявлена деэскалация конфликта) не включен район Кабун, который полностью контролируется боевиками "Джебхат ан-Нусры" и откуда осуществляются постоянные обстрелы Дамаска, в том числе российского посольства. Операция по уничтожению террористов в этом районе будет продолжена", - сказал он.

Рудской сообщил, что зона района Кабун расположена в третьей зоне деэскалации - Восточной Гуте, но не входит в нее из-за наличия там боевиков "Джебхат ан-Нусры".

Меморандум о создании зон деэскалации подписали в четверг в Астане глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Турции по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хосейн Джабери Ансари.

Как сообщал УНИАН, 14 марта прошлого года Путин объявил о выводе российских войск из Сирии, но информация о гибели военных в этой стране продолжала поступать. Так, 24 марта 2016-го информагентства сообщили о гибели офицера российского спецназа, принимавшего участие в операции под Пальмирой — несмотря на вывод основной группы войск, в Сирии остаются подразделения российской армии. Список российских потерь в Сирии состоит из более 30 человек. Точное данные о гибели российский военных засекречены.

Справка УНИАН. С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. Повстанцы Свободной Сирийской Армии и других групп воюют за свержение режима Башара аль-Асада. С 2014 года возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция осуществляет военную воздушную операцию против боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке, которое воюет как против аль-Асада, так и против Свободной Сирийской Армии.

На территории Сирии также действуют другие террористические и радикальные исламистские формирования как Фронт ан-Нусра, боевики Хезболлы и другие группировки. В вооруженном конфликте в Сирии за пять лет боевых действий погибли более 250 тыс. человек, 13,5 млн сирийцев покинули свои дома.