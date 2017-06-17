Иракские войска освободили от ИГ переход на границе с Сирией
Иракские войска при поддержке авиации взяли под контроль переход Аль-Валид на границе с Сирией. Ранее на границу двух государств вышли войска Башара Асада.
Иракская армия и суннитские вооруженные группы освободили от войск террористической группировки "Исламское государство" часть пограничной линии на границе Сирии и Ирака, сообщает в субботу, 17 июня, агентство Reuters со ссылкой на военное командование иракских войск, как пишет DW.
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В том числе был освобожден и пограничный пункт аль-Валид, находящийся недалеко от стратегически важного сирийского шоссе Танф. В операции принимала участие авиация коалиции во главе с США.
Контроль над шоссе Танф поможет исключить возможность поставки иранских вооружений на территории, контролируемые сирийским президентом Башаром Асадом, отмечает Reuters. Войска Асада вышли к иракско-сирийской границе в начале июня.