Иракские войска освободили от ИГ переход на границе с Сирией

Иракская армия и суннитские вооруженные группы освободили от войск террористической группировки "Исламское государство" часть пограничной линии на границе Сирии и Ирака, сообщает в субботу, 17 июня, агентство Reuters со ссылкой на военное командование иракских войск, как пишет DW.

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В том числе был освобожден и пограничный пункт аль-Валид, находящийся недалеко от стратегически важного сирийского шоссе Танф. В операции принимала участие авиация коалиции во главе с США.

Контроль над шоссе Танф поможет исключить возможность поставки иранских вооружений на территории, контролируемые сирийским президентом Башаром Асадом, отмечает Reuters. Войска Асада вышли к иракско-сирийской границе в начале июня.