Иран нанес ракетный удар по террористам в Сирии - СМИ

Корпус Стражей исламской революции (КСИР) заявил, что они нанесли ракетный удар по базам террористов на востоке Сирии. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на агентство Tasnim.

Уточняется, что удар был нанесен баллистическими ракетами средней дальности класса «земля-земля» по базам на востоке страны, в районе сирийского города Дейр-эз-Зор.

Читайте такжеСерия терактов в Тегеране: в сети появилось видео мощного взрыва

По данным агентства, было убито большое число террористов, а также уничтожено их оборудование и оружие.

Отмечается, что Тегеран считает находящихся на этих территориях боевиков виновными в нападениях на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни в столице страны, в результате которых погибли 12 человек.

«Мы не оставим без ответа любые попытки пролить чистую кровь», — говорится в заявлении КСИР.

Как сообщал УНИАН, два нападения в иранской столице были совершены в первой половине дня 7 июня одновременно. Вооруженные люди открыли огонь у здания парламента Ирана и в мавзолее аятоллы Хомейни в столице страны Тегеране.

Позже стало известно об аресте третьей группы боевиков, которая готовилась к нападению. Также сообщалось, что в результате атаки погибли 7 человек, число пострадавших может достигать до 13 человек, еще 4 человека взяты в заложники. Число жертв может быть значительно больше.

Местные СМИ сообщают о взрыве двух смертников в мавзолее и парламенте. Ответственность за теракты взяло на себя ИГ.