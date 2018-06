Елизавета II: Великобритания погрузилась в "мрачные настроения"

Королева Великобритании Елизавета II в заявлении по поводу своего официального дня рождения отметила, что Британия погрузилась в "мрачные настроения" на фоне событий последних недель - пожара в здании Гренфелл-Тауэр, нападения на лондонском мосту и теракта в манчестерском концертном зале, пишет Русская служба ВВС.

Королева, в пятницу встречавшаяся с пострадавшими, отметила, что несмотря ни на что люди с готовностью приходят на помощь друг другу.

"Сегодня, по традиции, праздничный день. Однако в этом году трудно не заметить, что нация впала в крайне мрачные настроения. За последние месяцы страна пережила череду ужасных трагедий", - начинает королева свое послание.

A message from The Queen on Her Majesty's Official Birthday. https://t.co/vaKt5qj7IZpic.twitter.com/Tv7t9aB3PV