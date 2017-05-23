Теракт в Манчестере: нападение мог совершить британец – СМИ

Человек, который совершил теракт в Манчестере возможно является британцем или же имеет британское происхождение. Об этом сообщает корреспондент BBC Дэнни Шоу в своем Twitter.

Однако, официального подтверждения информации нет.

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«Хоть и нет официального подтверждения, но BBC считает, что манчестерский террорист был британцем или из Великобритании», - написал он.

Not officially confirmed but BBC understands Manchester terror attacker was British or from UK. — Danny Shaw (@DannyShawBBC) May 23, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, в Манчестере в результате теракта после концерта на стадионе "Манчестер Арена", который совершил смертник, погибли 22 человека. 59 человек получили ранения. По информации МИД, украинцев среди пострадавших в результате теракта в Манчестере нет.

Позже, полиция Манчестера подтвердила информацию о первом задержанном в расследовании вчерашнего кровавого теракта во время концерта Арианы Гранде.

"Что касается вчерашнего инцидента в "Манчестер Арене", мы можем подтвердить, что в Южном Манчестере задержан 23-летний мужчина", - сообщила полиция в "Твиттере".