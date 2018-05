Теракт в Манчестере: нападение мог совершить британец – СМИ

Человек, который совершил теракт в Манчестере возможно является британцем или же имеет британское происхождение. Об этом сообщает корреспондент BBC Дэнни Шоу в своем Twitter.

Однако, официального подтверждения информации нет.

«Хоть и нет официального подтверждения, но BBC считает, что манчестерский террорист был британцем или из Великобритании», - написал он.

Not officially confirmed but BBC understands Manchester terror attacker was British or from UK.