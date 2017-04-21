Королеве Британии Елизавете II сегодня исполняется 91 год (видео)

Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II отмечает свой 91-й день рождения.

Об этом сообщает посольство Соединенного Королевства в Украине в социальной сети Facebook.

"Сегодня 91-й День рождения королевы. Родившись 21 апреля 1926 года в Лондоне, королева Елизавета II правит дольше, чем любой другой монарх в британской истории, становясь все более любимой и уважаемой фигурой во всем мире", - говорится в сообщении.

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При этом сказано, что официальная церемония празднования дня рождения королевы состоится 17 июня. В этот день пройдет военный парад Вооруженных сил Великобритании и Содружества.

Как известно, королева Елизавета родилась 21 апреля, но традиционно день рождения британского монарха празднуется дважды. Первый раз - в сам день рождения, а второй раз - в июне. Второе празднование считается официальным днем рождения и отмечается военным парадом.