Количество жертв пожара в Лондоне резко возросло

Лондонские полицейские сообщают, что количество жертв пожара в западном Лондоне возросло до 30.

Об этом пишет в своем Twitter издание The Associated Press.

BREAKING: London police say the number of victims has increased to 30 in the west London fire. — The Associated Press (@AP) 16 июня 2017 г.

Ранее в полиции сообщали, что в результате пожара погибли 17 человек. При этом отмечали, что количество погибших будет расти.

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Как сообщал УНИАН, пожар в многоквартирном жилом доме Гренфелл-тауэр на западе Лондона произошел в ночь на 14 июня. Пожар продолжался более суток, в результате 24-этажное здание выгорело почти полностью.

Десятки людей до сих пор считаются пропавшими без вести после пожара. Власти сообщают, что пока не удается установить местонахождение целых семей. Поисковая операция в сгоревшем доме, по оценкам полиции, может занять несколько недель.