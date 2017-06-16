Количество жертв пожара в Лондоне резко возросло
Ранее в полиции Лондона сообщали, что в результате пожара погибли 17 человек.
Лондонские полицейские сообщают, что количество жертв пожара в западном Лондоне возросло до 30.
Об этом пишет в своем Twitter издание The Associated Press.
BREAKING: London police say the number of victims has increased to 30 in the west London fire.— The Associated Press (@AP) 16 июня 2017 г.
Ранее в полиции сообщали, что в результате пожара погибли 17 человек. При этом отмечали, что количество погибших будет расти.
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Как сообщал УНИАН, пожар в многоквартирном жилом доме Гренфелл-тауэр на западе Лондона произошел в ночь на 14 июня. Пожар продолжался более суток, в результате 24-этажное здание выгорело почти полностью.
Десятки людей до сих пор считаются пропавшими без вести после пожара. Власти сообщают, что пока не удается установить местонахождение целых семей. Поисковая операция в сгоревшем доме, по оценкам полиции, может занять несколько недель.