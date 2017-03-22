Автомобиль задавил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту - СМИ
17:19, 22 марта 2017Мир
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Автомобиль на полной скорости врезался в ограду.
REUTERS
Автомобиль задавил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне, где произошел инцидент со стрельбой, передает телерадиокомпания Би-би-си. О состоянии пострадавших не сообщается.
Телеканал Sky News со ссылкой на очевидцев передает, что автомобиль на полной скорости врезался в ограду вокруг британского парламента, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что неизвестный в районе парламента ранил ножом полицейского и сам был ликвидирован правоохранителями.
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