Пожар в Лондоне: спасатели сообщили о нескольких жертвах (фото, видео)

В результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме в Лондоне погибли несколько человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссара лондонской пожарной службы.

Точное количество жертв пока не уточняется.

Комиссар добавил, что причина возгорания также пока неизвестна.

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"Я с прискорбием подтверждаю, что несколько человек погибли. В настоящий момент я не могу сказать число в силу величины этого здания", - сказал комиссар.

London apartment block fire: A resident who escaped says she knew there was a fire when she smelled burning, but she didn't hear any alarms pic.twitter.com/YFBxwZ9I5k — CNN International (@cnni) 14 июня 2017 г.

Кроме того, лондонские медики сообщают о 50 пострадавших. Всех их доставили в лондонские больницы.

Напомним, что сегодня около часа ночи в западной части Лондона вспыхнул пожар в 27-этажном жилом доме. Как заявили в полиции, поврежденное огнем здание может рухнуть. В связи с этим полиция установила ограждение, отталкивая представителей общественности.