Пожар в Лондоне: спасатели сообщили о нескольких жертвах (фото, видео)

В результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме в Лондоне погибли несколько человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссара лондонской пожарной службы.

Точное количество жертв пока не уточняется.

Комиссар добавил, что причина возгорания также пока неизвестна.

"Я с прискорбием подтверждаю, что несколько человек погибли. В настоящий момент я не могу сказать число в силу величины этого здания", - сказал комиссар.

London apartment block fire: A resident who escaped says she knew there was a fire when she smelled burning, but she didn't hear any alarms pic.twitter.com/YFBxwZ9I5k