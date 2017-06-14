Пожар в Лондоне: спасатели сообщили о нескольких жертвах (фото, видео)
Также известно о 50 пострадавших.
В результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме в Лондоне погибли несколько человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссара лондонской пожарной службы.
Точное количество жертв пока не уточняется.
#GrenfellTower latest:— Bloomberg (@business) 14 июня 2017 г.
- Huge fire in London
- Residential building
- Deaths confirmedhttps://t.co/2ketuStZ9Gpic.twitter.com/GtYGAkIQLg
Комиссар добавил, что причина возгорания также пока неизвестна.
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"Я с прискорбием подтверждаю, что несколько человек погибли. В настоящий момент я не могу сказать число в силу величины этого здания", - сказал комиссар.
London apartment block fire: A resident who escaped says she knew there was a fire when she smelled burning, but she didn't hear any alarms pic.twitter.com/YFBxwZ9I5k— CNN International (@cnni) 14 июня 2017 г.
Кроме того, лондонские медики сообщают о 50 пострадавших. Всех их доставили в лондонские больницы.
Напомним, что сегодня около часа ночи в западной части Лондона вспыхнул пожар в 27-этажном жилом доме. Как заявили в полиции, поврежденное огнем здание может рухнуть. В связи с этим полиция установила ограждение, отталкивая представителей общественности.