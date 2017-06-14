В Лондоне горит 27-этажный дом, десятки людей пострадали (фоторепортаж)

В результате масштабного пожара в 27-этажном жилом доме в западном Лондоне, кареты скорой помощи доставили в больницы по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает The Associated Press. "Сервис скорой помощи Лондона сообщает, что 30 человек отвезли в 5 госпиталей после пожара", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Лондоне загорелся 27-этажный дом: жильцов эвакуируют, здание может упасть (фото, видео)Информации о количестве жертв пока нет. Более 20 бригад скорой помощи продолжают дежурить на месте пожара, так как пока не ясно остались ли в доме люди. Также на месте работают 200 пожарных и 45 пожарных машин. Пока что пожарным не удается справиться с огнем, который вспыхнул еще ночью.

Как сообщал УНИАН, сегодня около часа ночи в западной части Лондона вспыхнул пожар в 27-этажном жилом доме. Как заявили в полиции, поврежденное огнем здание может рухнуть. В связи с этим полиция установила ограждение, отталкивая представителей общественности. Дым от пожара виден за несколько миль.

Около 4:00 полиция заявила, что жителей продолжают эвакуировать из многоэтажки.