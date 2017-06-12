Мелания Трамп официально въехала в Белый дом

В Белом доме появилось два новых жителя: в президентскую резиденцию по адресу 1600 Пенсильвания-авеню наконец переехала Мелания Трамп вместе с 11-летним сыном Берроном, пишет ТСН.ua.

После избрания Дональда Трампа президентом США супруги полгода жили отдельно. Меланья с сыном жила в Нью-Йорке, и мальчик смог завершить там школьный год.

Теперь Бэррон будет посещать епископальную школу святого Эндрю близ Вашингтона.

После прибытия в новое жилище Мелания сразу же поделилась в Twitter фотографиями Южной Поляны и Монумента Вашингтона.

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingdaypic.twitter.com/R5DtdV1Hnv — Melania Trump (@FLOTUS) June 12, 2017

Мелания стала первой "первой леди" в современной истории, которая отложила свой переезд в Вашингтон после президентских выборов.

Напомним, что во время первой заграничной поездки Трампа в качестве президента США сопровождали и члены семьи. Так, его жена Мелания и дочь Иванка не покрывали головы согласно мусульманским обычаям во время официальных раутов в Саудовской Аравии.

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Ранее сам Трамп осудил аналогичный поступок тогдашней первой леди США Мишель Обамы.