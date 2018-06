Мелания Трамп официально въехала в Белый дом

В Белом доме появилось два новых жителя: в президентскую резиденцию по адресу 1600 Пенсильвания-авеню наконец переехала Мелания Трамп вместе с 11-летним сыном Берроном, пишет ТСН.ua.

После избрания Дональда Трампа президентом США супруги полгода жили отдельно. Меланья с сыном жила в Нью-Йорке, и мальчик смог завершить там школьный год.

Теперь Бэррон будет посещать епископальную школу святого Эндрю близ Вашингтона.

После прибытия в новое жилище Мелания сразу же поделилась в Twitter фотографиями Южной Поляны и Монумента Вашингтона.

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingdaypic.twitter.com/R5DtdV1Hnv