Мелания переезжает из "башни" Трампа в Белый дом делить место первой леди с его дочерью - СМИ

Об этом пишет New York Daily News.

Утверждается, что дочь главы государства уже пригласила дизайнеров для обновления соответствующих помещений в восточном крыле резиденции. По словам одного из источников, бывший офис первой леди переименуют в «офис первой семьи».

Как заявляет издание, когда супруга президента переедет из "башни" Трампа (Trump Tower) в Нью-Йорка в Вашингтон, то ей придется делить офис с дочерью главы государства. Также утверждается, что конкуренции между Иванкой и Меланьей Трамп нет, поскольку у них совершенно разные повестки дня.

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Кроме того, по информации издания, первая леди наняла декоратора, которому предстоит заняться отделкой семейных помещений в Белом доме.

Комментариев со стороны представителя Белого дома пока не поступало.

Напомним, ранее пользователи соцсетей обратили внимание на то, что новоизбранный президент США Дональд Трамп "плохо" относится к своей жене Мелании. Даже на публичных мероприятиях она выглядит несчастной, и порой обреченной. Через это в соцсетях начали активно распространяться большое количество мемов, фото и видео с соответствующим хэштегом #SaveMelania.

На данный момент большую часть обязанностей первой леди выполняет Иванка Трамп. По информации СМИ, она была одной из организаторов первой встречи Трампа с премьером Канады Трюдо в Белом доме.