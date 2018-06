"Человек безупречной репутации": Трамп определился с новым директором ФБР

Президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на пост нового директора ФБР.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Я буду выдвигать Кристофера A. Рея (Christopher A. Wray), человека безупречной репутации, на пост нового директора ФБР. Детали позже», – написал он.

В биографии Рэя на сайте Департамента юстиции США говорится, что в 2003-2005 годах, во времена администрации президента Джорджа Буша-младшего он занимал должность помощника генерального прокурора США во главе отдела, который занимался уголовными расследованиями.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.