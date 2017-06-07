"Человек безупречной репутации": Трамп определился с новым директором ФБР

15:11, 07 июня 2017
Мир
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Трамп назвал имя будущего директора Федерального бюро расследований США.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на пост нового директора ФБР.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Я буду выдвигать Кристофера A. Рея (Christopher A. Wray), человека безупречной репутации, на пост нового директора ФБР. Детали позже», – написал он. 

В биографии Рэя на сайте Департамента юстиции США говорится, что в 2003-2005 годах, во времена администрации президента Джорджа Буша-младшего он занимал должность помощника генерального прокурора США во главе отдела, который занимался уголовными расследованиями.

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Как сообщал УНИАН, в мае президент США Дональд Трамп неожиданно уволил главу ФБР Джеймса Коми, который занимался расследованием возможных связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией. Администрация президента США отрицает, что увольнение связано с этим расследованием.

Еще до своего увольнения глава ФБР Джеймс Коми назвал Россию самой большой угрозой из всех на Земле, исходя из его намерений и возможностей.

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Теги: #Кто будет новым директором ФБР#Директор ФБР США