Глава ФБР назвал Россию самой крупной угрозой на Земле

Директор ФБР Джеймс Коми заявил, что Россия по-прежнему вмешивается в американскую политику. По его мнению, Россия - это "самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей", передает Би-Би-Си.

Выступая на сенатских слушаниях, он отвечал на вопросы о предполагаемой роли российских властей в победе Дональда Трампа на президентских выборах, а также о расследовании, которое ФБР вело перед выборами в отношении соперницы Трампа Хиллари Клинтон.

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Бюро незадолго до выборов объявило, что возобновляет расследование по факту возможного использования Клинтон личной почты в рабочих целях. На этом фоне рейтинг Клинтон несколько просел.

Коми заявил, что его подташнивает от одной только мысли о том, что он мог повлиять на результаты президенстких выборов в США. Однако он считает, что скрыть обнаружение новых электронных писем Хиллари Клинтон за несколько дней до выборов было бы катастрофой.

"Меня слегка подташнивает, когда я думаю, что мы могли оказать какое-то влияние на результаты выборов. Однако, честно, я бы не поменял решение", - заявил он.

Коми впервые публично объяснил, почему решил возобновить расследование о переписке Клинтон, которое в итоге добавило очков Дональду Трампу.

Коми подчеркнул, что если бы он не проинформировал Конгресс об обнаружении новых электронных писем, это было бы сокрытием инфомации.

Он выступил перед сенатом спустя день после того, как Клинтон заявила, что проиграла президентские выборы прошлого года из-за действий российских хакеров и главы ФБР.