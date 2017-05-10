Трамп неожиданно уволил главу ФБР, который считает РФ наибольшей угрозой на Земле

Президент США Дональд Трамп во вторник внезапно уволил директора ФБР Джеймса Коми, заявив, что он уже не в состоянии эффективно руководить бюро.

Коми был ведущей фигурой в расследовании ФБР предполагаемого вмешательства РФ в выборы президента США и возможного сговора Кремля с предвыборным штабом Трампа, сообщает Reuters.

Его увольнение, скорее всего, добавит озабоченности по поводу целостности расследования и возобновит призывы к проведению независимого расследования, отмечает агентство.

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Директор ФБР также был втянут в спор вокруг расследования использования Клинтон частного почтового сервера на посту госсекретаря США во время первого президентского срока Барака Обамы.

«Очень важно, чтобы мы нашли новое руководство ФБР, которое восстановит общественное доверие и уверенность в жизнеспособности миссии правоохранительных органов", – отметил Трамп в письме к Коми, что был опубликован Белым домом.

Трамп объяснил в письме, что он принял рекомендацию генерального прокурора Джеффа Сешнса о том, что Коми уже не может обеспечить эффективное руководство.

Срок пребывания на должности Коми должен был завершиться в сентябре 2023 года.

О данном решении сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в коротком выступлении перед журналистами, что стало неожиданностью.

56-летний Джеймс Коми, который неоднократно критиковал Россию за ее агрессивную политику, был назначен на должность главы ФБР 30 июля 2013 года Сенатом США по предложению президента страны Барака Обамы.

Как сообщал УНИАН, ранее Глава ФБР Джеймс Коми назвал Россию самой большой угрозой из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей.