Брюссель назвал дату начала переговоров с Лондоном о Brexit

Министры 27 стран Евросоюза в Брюсселе в понедельник, 22 мая, утвердили план переговоров с Великобританией относительно ее выхода из ЕС. Главный дипломат ЕС по вопросу Brexit, Мишель Барнье, получил официальный мандат для проведения данных переговоров от имени стран, которые остаются в Евросоюзе, пишет DW.

"Мы готовы. Формальные переговоры начнутся, как только Великобритания будет готова", - говорится в сообщении Еврокомиссии на Twitter.

We just received mandate to begin #Article50 negotiations with UK.We are ready. Formal negotiations to begin as soon as UK is ready. #Brexitpic.twitter.com/SzTJ8uxhYZ — European Commission (@EU_Commission) May 22, 2017

Ожидается, что переговоры начнутся 19 июня, незадолго после завершения досрочных парламентских выборов в Великобритании, которые состоятся 8 июня, и прямо перед саммитом ЕС 22-23 июня, цитирует слова Барнье информагентство dpa. Таким образом, он надеется отчитаться относительно первых результатов переговоров уже на саммите.

Читайте такжеСложности Brexit: Британия пригрозила отказаться от переговоров с ЕС

Евросоюз ожидает, что перед выходом Великобритания рассчитается по всем своим обязательствам перед ЕС, которые составляют десятки миллиардов евро.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и Консервативная партия, к которой она принадлежит, выразили сомнение относительно того, что Великобритания действительно должена платить эти суммы.

Лондон заинтересован как можно быстрее начать переговоры относительно нового торгового соглашения с Евросоюзом.