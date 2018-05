Брюссель назвал дату начала переговоров с Лондоном о Brexit

Министры 27 стран Евросоюза в Брюсселе в понедельник, 22 мая, утвердили план переговоров с Великобританией относительно ее выхода из ЕС. Главный дипломат ЕС по вопросу Brexit, Мишель Барнье, получил официальный мандат для проведения данных переговоров от имени стран, которые остаются в Евросоюзе, пишет DW.

"Мы готовы. Формальные переговоры начнутся, как только Великобритания будет готова", - говорится в сообщении Еврокомиссии на Twitter.

We just received mandate to begin #Article50 negotiations with UK.We are ready. Formal negotiations to begin as soon as UK is ready. #Brexitpic.twitter.com/SzTJ8uxhYZ