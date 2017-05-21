Тереза Мэй объявила о планах потребовать у ЕС компенсации в ходе Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Брюссель в ходе Brexit обязан выплатить Лондону его долю за участие в совместных проектах. Соответствующее мнение она высказала в воскресенье, 21 мая, в интервью изданию The Sunday Telegraph, отметив, что сумма компенсации исчисляется в миллиардах фунтов стерлингов.

«Существует множество споров о том, какими должны быть обязательства Великобритании, или же каковы наши права относительно уплаченного нами в прошлом. Мы ясно даем понять, что мы одновременно рассматриваем как права, так и обязательства», — подчеркнула Мэй.

Говоря о совместных с ЕС проектах, за участие в которых Соединенное Королевство может рассчитывать на получение своей доли, она назвала Европейский инвестиционный банк и Европейский инвестиционный фонд.

«Это будет, как вы знаете, важной частью переговоров», — заключила премьер.

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The Sunday Telegraph, ссылаясь на правительственные источники, отмечает, что доля Великобритании в Европейском инвестиционном банке оценивается примерно в 16 процентов (10 миллиардов фунтов стерлингов или 11,6 миллиарда евро).

21 мая также было опубликовано интервью министра по выходу Великобритании из ЕС Дэвида Дэвиса. В беседе с The Sunday Times он заявил, что Лондон прекратит переговоры с Евросоюзом по Brexit, если Брюссель не перестанет требовать 100 миллиардов евро (85,9 миллиардов фунтов стерлингов) за то, чтобы Великобритания покинула содружество.

В начале мая газета The Financial Times писала, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер требует от Лондона 50 миллиардов фунтов стерлингов за Brexit. Канцлер Австрии Кристиан Керн, по информации газеты, оценил процедуру в 60 миллиардов фунтов, а Франция и Германия настаивают на сумме в 100 миллиардов евро. По их мнению, именно столько Соединенное Королевство должно ЕС из расчета взятых на себя долгосрочных финансовых обязательств.

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Тогда же Дэвис заявил, что Лондон не станет платить Брюсселю 100 миллиардов евро.

28 марта Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.