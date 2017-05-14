В России подвергли цензуре американский сериал "Фарго" из-за упоминаний о Путине
Российский "Первый канал" подверг цензуре третий сезон американского сериала «Фарго».
Российский Первый канал подверг цензуре третий сезон американского сериала «Фарго», как передает «Медуза».
При переводе из реплик персонажей убраны упоминания о России и Владимире Путине. Во второй серии исчезла реплика о достоинствах авторитарного метода управления страной, а в четвертом эпизоде изменен смысл фразы о детстве Путина и об особенностях слова «правда» в русском языке.
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Сериал «Фарго» выходит с 2014 года, он основан на одноименном фильме братьев Коэнов 1996 года. Сериал удостоился двух «Золотых глобусов» и двух «Эмми».
Как сообщал УНИАН, в России признали виновным блогера, который ловил покемонов в церкви.