В России подвергли цензуре американский сериал "Фарго" из-за упоминаний о Путине

Российский Первый канал подверг цензуре третий сезон американского сериала «Фарго», как передает «Медуза».

При переводе из реплик персонажей убраны упоминания о России и Владимире Путине. Во второй серии исчезла реплика о достоинствах авторитарного метода управления страной, а в четвертом эпизоде изменен смысл фразы о детстве Путина и об особенностях слова «правда» в русском языке.

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Сериал «Фарго» выходит с 2014 года, он основан на одноименном фильме братьев Коэнов 1996 года. Сериал удостоился двух «Золотых глобусов» и двух «Эмми».

Как сообщал УНИАН, в России признали виновным блогера, который ловил покемонов в церкви.