ООН введет жесткие санкции в отношении КНДР

Организация Объединенных Наций распространила проект резолюции, предусматривающей введение жестких санкций в отношении КНДР за проведение ядерных испытаний. В проект резолюции вошли разработанные ранее США экономические санкции, а также предложение японской стороны о введении запрета на морское и авиационное сообщение с КНДР. Япония настаивает на необходимости ввести запрет на вхождение северокорейских судов в порты других государств, а также предлагает не давать разрешения на посадку северокорейских самолетов, передает (С) Associated Press.

РБК