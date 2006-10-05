Афганский героин становится смертельно чистым

Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) Антонио Мария Коста предупреждает о прогнозируемом увеличении в этом году смертности среди наркоманов от передозировки.

"Обширные поставки афганского героина, по всей видимости, приведут к драматическому повышению чистоты этого наркотика, продающегося на черном рынке", - подчеркивает он в послании, которое направлено в адрес министров здравоохранения почти 90 стран.

"Это, в свою очередь, будет способствовать существенному росту смертности от передозировки, поскольку наркоманы не привыкли вкалывать себе дозы со столь высокой концентрацией наркотика", - указывает Коста.

Он призвал все национальные органы здравоохранения "принять все возможные профилактические меры" и "срочно проинформировать всех практикующих врачей" о создавшейся ситуации.

Как отмечается в опубликованном в прошлом месяце докладе UNODC, в этом году в Афганистане будет собрано 6 тысяч 100 тонн опия-сырца - на 49% больше по сравнению с 2005 годом. На долю этой страны приходится 92% всех поставок опия на мировой черный рынок.

РИА "Новости"