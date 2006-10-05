В Туркмении запрещено комментировать здоровье Сапармурата Ниязова

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что здоровье 66-летнего президента Туркмении Сапармурата Ниязова в последнее время сильно пошатнулось. Все данные о самочувствие туркменского лидера строго засекречены, а обсуждать его состояние гражданам страны запрещено под угрозой тюремного заключения.

Как утверждают источники, отцу всех туркмен стало плохо 2 октября, после того как он лично поздравил работников Министерства национальной безопасности с 15-летием их министерства.

Известно, что Великий Сердар (вождь) в 1997 году перенес операцию на сердце - коронарное шунтирование. Позднее, в феврале 2000-го он также проходил лечение, о котором открытой информации не имеется. В феврале 2005 года Сапармурат Ниязов перенес операцию на левом глазу, проведенную группой германских офтальмологов. По заявлениям самих врачей, речь шла об удалении катаракты.

По версии специалистов, опрошенных изданием "Ukraine Daily", Сапармурат Ниязов страдает несколькими серьезными заболеваниями. Учитывая возраст президента можно говорить о том, что уже в скором времени эти проблемы сделают невозможным выполнение им своих обязанностей, резюмирует издание.

В свою очередь, в официальном Ашхабаде считают, что распространение подобной информации - это попытка противников Туркменбаши выдать желаемое за действительное. Как обстоят дела на самом деле, определить сложно. Так или иначе, в последнее время на политическую арену вышел до недавнего времени пребывавший в тени отца сын - 39-летний Мурад Ниязов.

Часть экспертов считает, что, наделив своего единственного сына широкими правительственными полномочиями, президент сделал его своим наиболее вероятным преемником. Однако такой точки зрения придерживаются не все. К примеру, казахстанский политолог Константин Сыроежкин сомневается, что Ниязову удастся повторить опыт Азербайджана и передать бразды правления своему сыну: "Ниязов - одиночка, за ним не стоит развитая система родственных связей, поэтому наследника у него быть не может".

Сапармурат Ниязов находится у власти с 1985 года, когда он был назначен главой республиканского комитета КПСС, на основе которого была создана правящая в Туркмении Демократическая партия. Он совмещает посты президента, премьера и верховного главнокомандующего, является пятью героем Туркмении и носит официальный титул Туркменбаши, то есть "Глава туркмен". В 1999 году на заседании Народного Совета он получил право оставаться президентом "без ограничения срока полномочий".

РИА "Новости"