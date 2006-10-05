Саакашвили заявил о победе

Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о победе правящей партии "Единое национальное движение" на выборах в органы местного самоуправления, сообщает агентство РИА Новости.

"Я счастлив заявить, что "Единое национальное движение" одержало убедительную победу на этих выборах", - сказал Саакашвили.

Он сослался на данные опросов, организованных грузинскими СМИ, которые, по его словам, показывают, что в результате голосования партия получила больше голосов, чем на тех выборах, которые привели ее к власти.

"Это ответ скептикам и сплетникам, которые говорят о разочаровании людей после прихода к власти нынешнего руководства", - подчеркнул президент Грузии.

По данным опроса "Бизнесконсалтинг групп", за "Единое национальное движение" проголосовало 56,4 процентов опрошенных. Следом за лидером с 8,1 процента идет блок "Давиташвили, Хидашели, Бердзенишвили", на третьем месте находится Лейбористская партия, которая набрала 5,2 процента голосов. Замыкает четверку лидеров партия "Промышленность спасет Грузию", она набрала 5,2 процента.

По данным этого опроса, четырехпроцентный барьер не сумели преодолеть партия "Путь Грузии", возглавляемая бывшим министром иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили, и Национальная идеологическая партия.

Лента.ру