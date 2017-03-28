В России за митингующими будут наблюдать с помощью беспилотников

В России для наблюдения за массовыми акциями будут использовать беспилотники национальной гвардии.

Как передает «Дождь», об этом сообщил заместитель главнокомандующего войсками генерал-лейтенант Олег Борукаев в интервью НТВ.

«В настоящее время развивается беспилотная техника и комплексы воздушного наблюдения для того, чтобы осуществлять мониторинг обстановки в местах проведения массовых акций», - заявил он.

Он добавил, что особое внимание при техническом переоснащении Росгвардии уделят инструментам нелетального воздействия на человека.

«Это связано с тем, что в некоторых ситуациях применение боевого оружия не просто не целесообразно, а невозможно. Тем не менее, для выполнения целого ряда задач нужны «особые средства», - отметил генерал.

По его словам, «в сфере борьбы с терроризмом Росгвардии требуются особые виды особые виды автоматического оружия, особые виды снайперского вооружения и соответствующая защита личного состава, а также развитие средств радиосвязи».

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Росгвардия создана в июле прошлого года. По закону она получила полномочия внутренних войск МВД, ОМОНа и СОБРа.

Как сообщал УНИАН, 26 марта по всей России прошли антикоррупционные митинги. По данным СМИ, митинги и пикеты прошли в 82 городах РФ.

По неофициальным данным, на акцию в Москве вышли до 30 тыс. человек, по данным полиции - 8 тыс., в Санкт-Петербурге - от 5 до 10 тыс.

Протесты были связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости руководителя правительства Дмитрия Медведева.

В Москве, по официальным данным, на акции против коррупции было задержано более 500 человек. Правозащитники утверждают, что задержанных больше тысячи.