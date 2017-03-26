Митинг против коррупции в Москве: число задержанных увеличилось до более 500 человек

В Москве на акции против коррупции сообщили о задержании более 500 человек.

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Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах столицы.

«По данным на 17:00 мск, задержаны более 500 человек», - рассказал собеседник агентства.

Он предположил, что в отношении большинства из них будут составлены административные протоколы по ст. 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Часть будет отпущена после беседы.

«Задержанных доставляют в разные столичные ОВД», - сообщили в правоохранительных органах.

Среди задержанных и организатор акции Алексей Навальный.

Ранее ОВД-Инфо сообщало о более 130 задержанных.

Как сообщал УНИАН, антикоррупционные митинги проходят 26 марта по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева.

В большинстве городов акции не удалось согласовать. По оценкам ее организаторов, митинги пройдут как минимум в 84 городах.

В Москве, по данным полиции, в акции принимают участие порядка 7-8 тысяч человек.