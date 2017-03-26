По России прокатилась волна массовых акций протеста против кремлевской коррупции (фото)
26 марта по всей России проходят акции против коррупции, поводом для которых стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о бизнесах премьер-министра Дмитрия Медведева.
26 марта по всей России проходят акции против коррупции, поводом для которых стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о бизнесах премьер-министра Дмитрия Медведева.
В Москве на несогласованной акции против коррупции задержали более 130 человек, в том числе организатора акции Алексея Навального. Полиция продолжает задерживать протестующих, применяя к ним дубинки. По информации главного управления МВД по Москве, в несогласованной акции против коррупции приняли участие порядка 7-8 тысяч человек.
Позже СМИ сообщили о более чем 500 задержанных.
В Санкт-Петербурге на митинг против коррупции на Марсовом поле пришли около 10 тысяч человек. Часть митингующих затем отправились на Дворцовую площадь. Изнестно о задержании двух человек за антиправительственные плакаты. Во время митинга неизвестный запустил дымовую шашку. Полиция пока не вмешивалась в происходящее.
Полиция применила дымовые шашки против участников антикоррупционного митинга в Краснодаре, задержаны были около десяти человек.
Также во многих других городах шествия и митинги также состоялись — и многие из них были довольно многочисленными .Так выглядели акции в Новосибирске, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Иркутске, Барнауле и многих других городах России.
Так проходили акции в Новосибирске.
Какая хорошая погода в Новосибирске, сколько народу просто вышли погулять #димонответитpic.twitter.com/3h8i1twNYH— Ярость и Мультифора (@hellpad) 26 марта 2017 г.
Новосибирск #ДимонОтветитpic.twitter.com/Jf53u8eMTE— Your lucky strike (@Patriarx_mihail) 26 марта 2017 г.
Акции протестов в Иркутске.
Иркутск.— ௵_Надежда (@nadezdanba) 26 марта 2017 г.
Мирно, но настойчиво.
Народу много. pic.twitter.com/TGS6EENC06
В Челябинске толпа дошла до главной площади и здания регионального Заксобрания. Протестующие кричали "Долой коррупцию!" и "Путин вор!".
В Челябинске толпа дошла до главной площади и здания регионального Заксобрания. С удвоенной силой кричат "Долой коррупцию!" и "Путин вор!". pic.twitter.com/gzbF9dJJ5B— ௵_Надежда (@nadezdanba) 26 марта 2017 г.
Похожие акции прошли в Барнауле, Томске, Хабаровске.
Вор должен сидеть в тюрьме! #ДимонОтветит в Барнауле pic.twitter.com/BrFh8Mjdtq— Ilja Kursov (@ilja_kursov) 26 марта 2017 г.
#ДимонОтветит в #Томск#Tomskpic.twitter.com/SxFJEGH5dg— Паша Фишай (@zaych361) 26 марта 2017 г.
Хабаровск #26марта#ДимонОтветит#ОнНамНеДимонpic.twitter.com/V3cVE7ezIQ— Anton Kazakov (@Antoha_) 26 марта 2017 г.
Протесты во Владивостоке и Екатеринбурге.
Вот так #ДимонОтветитpic.twitter.com/2jchCqHHqL— YULIA RIGBY (@YULIAMALAKHOVA) 26 марта 2017 г.
В Екатеринбурге уже куча народу пришло на митинг! @navalny#ДимонОтветитpic.twitter.com/sHPstVAx3M— Antonov Nikita (@vioexciter) 26 марта 2017 г.
@navalny в #екатеринбург#опятьниктонепришел#димонответитpic.twitter.com/UqUiqZenEZ— Арсений Кочев (@arskochev) 26 марта 2017 г.
В Омске на антикоррупционный митинг собралось очень много людей. Около двух тысяч человек.
В Омске на антикоррупционный митинг собралось очень много людей. Около двух тысяч человек. #ДимонОтветитpic.twitter.com/p6OuBx2G9G— Алексей Колесников (@KolesnikoFF_94) 26 марта 2017 г.
Также люди вышли на акции протестов в таких городах, как Новокузнецк, Тюмень, Саратов и Курган.
Тюмень #димонответит@navalnypic.twitter.com/x0qMcrPGCo— Jenya (@EvgenyRusskikh) 26 марта 2017 г.
#ДимонОтветит Саратов pic.twitter.com/qpvRgjgWPc— Суханов Артем (@artemon2201) 26 марта 2017 г.
Курган. #ДимонОтветитpic.twitter.com/IghVn8ThKC— Роман (@86Tsukanov) 26 марта 2017 г.
Так сообщал УНИАН, В России ни один из федеральных каналов не стал прерывать запланированные передачи, чтобы сообщить о многотысячных антикоррупционных акциях, которые прошли в Москве и в десятках городов по всей стране, в том числе, массовых задержаниях в центре Москвы.