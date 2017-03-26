По России прокатилась волна массовых акций протеста против кремлевской коррупции (фото)

17:23, 26 марта 2017
Мир
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26 марта по всей России проходят акции против коррупции, поводом для которых стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о бизнесах премьер-министра Дмитрия Медведева.

Иллюстрация / REUTERS

26 марта по всей России проходят акции против коррупции, поводом для которых стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о бизнесах премьер-министра Дмитрия Медведева.

В Москве на несогласованной акции против коррупции задержали более 130 человек, в том числе организатора акции Алексея Навального. Полиция продолжает задерживать протестующих, применяя к ним дубинки. По информации главного управления МВД по Москве, в несогласованной акции против коррупции приняли участие порядка 7-8 тысяч человек.

Позже СМИ сообщили о более чем 500 задержанных.

В Санкт-Петербурге на митинг против коррупции на Марсовом поле пришли около 10 тысяч человек. Часть митингующих затем отправились на Дворцовую площадь.  Изнестно о задержании двух человек за антиправительственные плакаты. Во время митинга неизвестный запустил дымовую шашку. Полиция пока не вмешивалась в происходящее.

Полиция применила дымовые шашки против участников антикоррупционного митинга в Краснодаре, задержаны были около десяти человек.

Также во многих других городах шествия и митинги также состоялись — и многие из них были довольно многочисленными .Так выглядели акции в Новосибирске, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Иркутске, Барнауле и многих других городах России.

Так проходили акции в Новосибирске.

Акции протестов в Иркутске.

В Челябинске толпа дошла до главной площади и здания регионального Заксобрания. Протестующие кричали "Долой коррупцию!" и "Путин вор!".

Похожие акции прошли в Барнауле, Томске, Хабаровске.

Протесты во Владивостоке и Екатеринбурге.

В Омске на антикоррупционный митинг собралось очень много людей. Около двух тысяч человек.

Также люди вышли на акции протестов в таких городах, как Новокузнецк, Тюмень, Саратов и Курган.

Так сообщал УНИАН, В России ни один из федеральных каналов не стал прерывать запланированные передачи, чтобы сообщить о многотысячных антикоррупционных акциях, которые прошли в Москве и в десятках городов по всей стране, в том числе, массовых задержаниях в центре Москвы.

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Новость в сюжете: Продолжение акций протеста против коррупции в России
Теги: #коррупция#Россия#акции