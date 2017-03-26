По России прокатилась волна массовых акций протеста против кремлевской коррупции (фото)

26 марта по всей России проходят акции против коррупции, поводом для которых стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о бизнесах премьер-министра Дмитрия Медведева.

В Москве на несогласованной акции против коррупции задержали более 130 человек, в том числе организатора акции Алексея Навального. Полиция продолжает задерживать протестующих, применяя к ним дубинки. По информации главного управления МВД по Москве, в несогласованной акции против коррупции приняли участие порядка 7-8 тысяч человек.

Позже СМИ сообщили о более чем 500 задержанных.

В Санкт-Петербурге на митинг против коррупции на Марсовом поле пришли около 10 тысяч человек. Часть митингующих затем отправились на Дворцовую площадь. Изнестно о задержании двух человек за антиправительственные плакаты. Во время митинга неизвестный запустил дымовую шашку. Полиция пока не вмешивалась в происходящее.

Полиция применила дымовые шашки против участников антикоррупционного митинга в Краснодаре, задержаны были около десяти человек.

Также во многих других городах шествия и митинги также состоялись — и многие из них были довольно многочисленными .Так выглядели акции в Новосибирске, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Иркутске, Барнауле и многих других городах России.

Так проходили акции в Новосибирске.

Какая хорошая погода в Новосибирске, сколько народу просто вышли погулять #димонответитpic.twitter.com/3h8i1twNYH — Ярость и Мультифора (@hellpad) 26 марта 2017 г.

Акции протестов в Иркутске.

В Челябинске толпа дошла до главной площади и здания регионального Заксобрания. Протестующие кричали "Долой коррупцию!" и "Путин вор!".

В Челябинске толпа дошла до главной площади и здания регионального Заксобрания. С удвоенной силой кричат "Долой коррупцию!" и "Путин вор!". pic.twitter.com/gzbF9dJJ5B — ௵_Надежда (@nadezdanba) 26 марта 2017 г.

Похожие акции прошли в Барнауле, Томске, Хабаровске.

Протесты во Владивостоке и Екатеринбурге.

В Омске на антикоррупционный митинг собралось очень много людей. Около двух тысяч человек.

В Омске на антикоррупционный митинг собралось очень много людей. Около двух тысяч человек. #ДимонОтветитpic.twitter.com/p6OuBx2G9G — Алексей Колесников (@KolesnikoFF_94) 26 марта 2017 г.

Также люди вышли на акции протестов в таких городах, как Новокузнецк, Тюмень, Саратов и Курган.

Так сообщал УНИАН, В России ни один из федеральных каналов не стал прерывать запланированные передачи, чтобы сообщить о многотысячных антикоррупционных акциях, которые прошли в Москве и в десятках городов по всей стране, в том числе, массовых задержаниях в центре Москвы.