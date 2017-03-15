Две влиятельных женщины борются за судьбу Великобритании - Die Welt

Об этом пишет Штефани Больцен в статье "Две влиятельных женщины борются за судьбу Великобритании", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

В понедельник во второй половине дня Тереза Мэй сказала перед камерами то, что останется в памяти надолго. Премьер-министр срочно выступит с заявлением на Даунинг-стрит.

За несколько часов до этого премьер-министр Шотландии Никола Стёрджен привела в действие политическую бомбу. Еще до весны 2019 года она хочет провести повторное голосование о независимости Шотландии от Великобритании. "Атака из засады", - позже напишут газеты.

Речь Терезы Мэй лишена всякой легкости, резкие удары слов, редкие улыбки, как правило, вымученные. Но в понедельник во второй половине дня у премьер-министра не было никаких причин улыбаться.

Шотландское правительство действует безответственно, и своими требованиями создает еще большую неуверенность во время "брексита". Жесткий комментарий Мэй длился 56 секунд, она завершила примечательной фразой: "Политика не игра". Политика не игра. Каждое из этих слов Мэй произнесла абсолютно четко, делает паузу после каждого из них.

Это была недвусмысленная угроза Николе Стёрджен, что коварный, по мнению Мэй, шаг шотландцев натолкнется на меч. Уже во вторник утром было ясно, что Мэй преследует жесткую линию, так же как в случае "брексита".

"Драгоценный союз между Англией и Шотландией"

Разрешение на проведение референдума полностью в руках Лондона. Однако, доверенные лица Терезы Мэй сообщили британским СМИ, что она не позволит его провести в предложенный период с осени 2018 до весны 2019 года. Это объявление войны.

Но шотландка прибегла к не менее тяжелому оружию. Для нее вопрос независимости – вовсе не политическая игра, а высшая миссия. И на этой неделе начался отсчет времени и для ее политической судьбы – которая теперь зависит от другой женщины.

В понедельник британское телевидение неоднократно показывало кадры первой официальной встречи самых влиятельных женщин Великобритании. 15 июля прошлого года, когда не прошло еще и 48 часов с момента ее назначения, Мэй, в первую очередь, поехала в Эдинбург, чтобы объяснить, что для нее, юнионистки до глубины души, означает "драгоценный союз между Англией, Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией".

Перед Bute House, резиденцией Стёрджен, внешне столь разные дамы улыбались, пожимая друг другу руки. Премьер-министр Шотландии, всего 1,63 метра, в ярком костюме, и Мэй, выше ее на целых десять сантиметров, как обычно, в одежде приглушенных тонов с поразительными аксессуарами – на этот раз в красных туфлях.

Стёрджен даже написала добродушное сообщение в Twitter: "Политику в сторону: я надеюсь, что девочки во всем мире посмотрят на эту фотографию и поймут, что для них нет ничего недостижимого".

Но обе женщины ни на секунду не забыли о политике. Мэй с самого начала знала, что на пути к "брекситу", реальной оппозицией станет не катастрофически ослабленная Лейбористская партия, а восставшие шотландцы.

В то время как подозрительная по своей сути Мэй за плотно закрытыми дверями в Лондоне месяцами взвешивала все аргументы за и против жесткого "брексита", Стёрджен собрала влиятельный международный "Постоянный совет по Европе". 17 шотландских и зарубежных экспертов по ЕС регулярно прилетали на дискуссии в Эдинбург.

Результат шотландка представила как раз перед Рождеством, спустя всего шесть месяцев после референдума о членстве в ЕС. "Место Шотландии в Европе", отчет на 62 страницы о том, как шотландцы могут сохранить тесные связи с ЕС, и, прежде всего, с внутренним рынком, даже если остальная часть королевства совершит радикальный шаг.

Шотландцы не собираются останавливаться

Пока неясно, насколько серьезно настроена Стёрджен с ее непреклонным политическим расчетом. Вполне возможно, что Эдинбург намеренно запланировал вызвать такую реакцию Лондона в ответ на планы Шотландии о независимости:

На Даунинг-стрит документ никак не комментировали. Правительство в Лондоне "не продемонстрировало никакой готовности к компромиссам или соглашению", - объяснила Стёрджен свой недавний план проведения референдума.

Согласно логике Стёрджен, он неизбежен. Если, перед "брекситом", она не предоставит шотландцам право решить свою судьбу, у нее не будет другого выбора, кроме как принудить свой народ, против его заявленной воли, к жесткому выходу из ЕС. По времени это как раз может быть период перед "брекситом", с осени 2018 до весны 2019 года.

Можно предположить, что это будет именно тот период, когда сделка по "брекситу" уже окажется на финальном этапе, и основные ее элементы будут определены. Но в понимании Мэй, это как раз тот момент, когда любая внутренняя слабость немедленно может превратиться во внешнюю ахиллесову пяту для британцев на переговорах в Брюсселе. И Тереза ​​Мэй не допустит никаких слабостей Британии.