В США сошел с рельсов и загорелся поезд со спиртом

Сообщений о пострадавших нет, жители ближайших районов эвакуированы, передает Русская служба Би-Би-Си.

Национальный совет по безопасности на транспорте США отправляет к месту инцидента команду из 15 человек, чтобы провести расследование.

Читайте такжеНа Кубе столкнулись поезда: шесть человек погибли, десятки ранены

Поезд сошел с рельсов в районе часа ночи по местному времени. В поезде было три локомотива и 101 вагон, 100 из которых были загружены этанолом. С рельсов сошли 27 вагонов, в каждом из которых было около 95 тысяч литров спирта.

Several fuel tank cars carrying ethanol burn after a freight train derails in northwestern #Iowa. https://t.co/HskD96MJ8Gpic.twitter.com/GPU0gwgxFS