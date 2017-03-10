В США сошел с рельсов и загорелся поезд со спиртом

Сообщений о пострадавших нет, жители ближайших районов эвакуированы, передает Русская служба Би-Би-Си.

Национальный совет по безопасности на транспорте США отправляет к месту инцидента команду из 15 человек, чтобы провести расследование.

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Поезд сошел с рельсов в районе часа ночи по местному времени. В поезде было три локомотива и 101 вагон, 100 из которых были загружены этанолом. С рельсов сошли 27 вагонов, в каждом из которых было около 95 тысяч литров спирта.

Several fuel tank cars carrying ethanol burn after a freight train derails in northwestern #Iowa. https://t.co/HskD96MJ8Gpic.twitter.com/GPU0gwgxFS — AP Central U.S. (@APCentralRegion) March 10, 2017

Как передает Reuters, эта модель вагонов-цистерн давно критикуется американскими специалистами по безопасности на транспорте.

Американские власти дали перевозчикам этанола срок до 2023 года, чтобы избавиться от вагонов типа DOT 111, а тем, кто перевозит нефть, нужно будет уложиться в еще более короткий срок.

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Билокси в американском штате Миссисипи поезд врезался в автобус с пассажирами на железнодорожном переезде. По данным властей, в результате инцидента погибли четыре человека. Еще 35 человек получили ранения и были госпитализированы. Всего в автобусе находились около 50 пассажиров.