Железнодорожная трагедия в Индии: погибло минимум 23 человека, более 100 пострадали
04:07, 22 января 2017Происшествия
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По крайней мере 23 человек погибли и более 100 пострадали в результате схода с рельсов локомотива в индийском городе Визианагарам.
Количество погибших достигло 23 человек / ndtv.com
Об этом сообщили местные чиновники, передает телеканал NDTV.
Инцидент произошел около 23 часов, когда поезд отъехал на своем пути в Бхубанешвар из города Джагдалпур.
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Отмечается, что экспресс сошел с рельсов неподалеку от станции Кунеру.
Команда врачей работает на месте аварии.
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