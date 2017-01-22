Железнодорожная трагедия в Индии: погибло минимум 23 человека, более 100 пострадали

04:07, 22 января 2017
Происшествия
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По крайней мере 23 человек погибли и более 100 пострадали в результате схода с рельсов локомотива в индийском городе Визианагарам.

Количество погибших достигло 23 человек / ndtv.com

Об этом сообщили местные чиновники, передает телеканал NDTV.

Инцидент произошел около 23 часов, когда поезд отъехал на своем пути в Бхубанешвар из города Джагдалпур.

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Отмечается, что экспресс сошел с рельсов неподалеку от станции Кунеру.

Команда врачей работает на месте аварии.

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