В США поезд протаранил автобус с 50 пассажирами, есть погибшие

По данным властей, в результате инцидента погибли четыре человека, передает WLOX. Еще 35 человек получили ранения и были госпитализированы. Всего в автобусе находились около 50 пассажиров.

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По словам представителя городских властей, после столкновения локомотив продолжил движение и проехал еще около 300 футов (примерно 90 метров), толкая перед собой автобус по путям.

Как пишет Associated Press, в аварию попал чартерный автобус, которые часто используются в Билокси для поездок в казино. Автобус ехал из города Остин, штат Техас, большинство из пассажиров – пожилые люди, передает WLOX.

Очевидец происшествия сообщил, что автобус застрял на переезде из-за высокого подъема путей. Однако глава местной полиции Джон Миллер эту информацию не подтвердил. Официально причины аварии пока не называются.