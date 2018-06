В Сомали боевики устроили взрывы в популярном среди чиновников отеле, есть погибшие

В столице Сомали, городе Могадишо прогремели взрывы в отеле. Это произошло сегодня, 25 января, передает CNN News.

Сообщается, что члены экстремистской группировки «Аль-Шабаб» устроили в отеле два взрыва.

Согласно сообщению dpa international, в результате взрывов погибли 14 человек.

