В Сомали боевики устроили взрывы в популярном среди чиновников отеле, есть погибшие

10:50, 25 января 2017
Мир
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Ответственность за взрывы взяли на себя боевики группировки "Аль-Шабаб".

Взрыв в отеле в Могадишу / REUTERS

В столице Сомали, городе Могадишо прогремели взрывы в отеле. Это произошло сегодня, 25 января, передает CNN News.

Сообщается, что члены экстремистской группировки «Аль-Шабаб» устроили в отеле два взрыва.

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Согласно сообщению dpa international, в результате взрывов погибли 14 человек.

CNN отмечает, что отель расположен вблизи здания парламента страны, а его гостями часто становятся законодатели и госслужащие.

Следовательно, первый взрыв прогремел во дворе отеля - взорвалась заминированная машина.

Позже, согласно информации издания, второй взрыв в отеле произошел через 15 минут.

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Теги: #взрыв#Сомали#отель