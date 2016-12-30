Войска Ирака открыли два новых фронта в Мосуле, добивая боевиков ИГ

Это вторая фаза наступления на последний крупный оплот ИГ в Ираке, которая началась в октябре, сообщает Русская служба Би-би-си.

В заявлении коалиции, возглавляемой США, сообщается, что иракские силы добились успеха в трех направлениях и открыли два новых фронта в городе.

Последние атаки оказывают давление на "способность группы к объединению войск, перемещению боевиков и снабжению", говорится в заявлении.

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В этом же документе силы коалиции признаются, что в результате их наступления могли быть жертвы среди гражданского населения, особенно во время воздушного налета на больничную автостоянку.

Эта атака знаменует собой конец затишья в боевых действиях последних недель.

В понедельник последний действующий мост через Тигр был выведен из строя воздушным ударом коалиции, который был нанесен "по просьбе правительства Ирака".

Наступление с целью отбить Мосул у боевиков ИГ было начато 17 октября, более чем через два года после того, как джихадисты захватили город. Именно с Мосула началась их кампания по захвату территорий на севере и западе Ирака.

Однако прогресс замедлился, так как войска то и дело попадали под обстрелы снайперов, а также стали легкой мишенью для террористов-смертников.

В операции принимали участие силы безопасности Ирака, курдские вооруженные формирования "Пешмерга", арабские суннитские племена и шиитские ополченцы, при поддержке военных самолетов и советников возглавляемой США коалиции.

Более 100 тысяч человек покинули свои дома в районе Мосула. Представители ООН предупреждают, что эта цифра, вероятно, будет возрастать по мере продвижения проправительственных сил вглубь города.