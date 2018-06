Трамп призвал дать отпор "религиозной угрозе" после теракта в Берлине

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Террорист, убивший людей в Германии, перед совершением преступления сказал: "Волей Господа мы будем убивать вас как свиней. клянусь, мы будем убивать"", - написал Трамп, процитировав терориста.

По словам Трампа, это полностью религиозная угроза, ставшая реальностью.

