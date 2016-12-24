Трамп призвал дать отпор "религиозной угрозе" после теракта в Берлине

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Террорист, убивший людей в Германии, перед совершением преступления сказал: "Волей Господа мы будем убивать вас как свиней. клянусь, мы будем убивать"", - написал Трамп, процитировав терориста.

Читайте такжеТрамп назвал теракт в Берлине атакой против человечества

По словам Трампа, это полностью религиозная угроза, ставшая реальностью.

The terrorist who killed so many people in Germany said just before crime, "by God's will we will slaughter you pigs, I swear, we will...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2016

slaughter you. This is a purely religious threat, which turned into reality. Such hatred! When will the U.S., and all countries, fight back? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2016

Как сообщал УНИАН, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм.

Ответственность за теракт взяла на себя "Исламское государство". По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.

Позже стало известно, что подозреваемый в совершении теракта в Берлине был застрелен в перестрелке в итальянском городе Милан.