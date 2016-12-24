Трамп призвал дать отпор "религиозной угрозе" после теракта в Берлине

02:23, 24 декабря 2016
Мир
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Избранный президент США Дональд Трамп вновь прокомментировал теракт в Берлине, призвав бороться с "религиозной угрозой".

REUTERS

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Террорист, убивший людей в Германии, перед совершением преступления сказал: "Волей Господа мы будем убивать вас как свиней. клянусь, мы будем убивать"", - написал Трамп, процитировав терориста.

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По словам Трампа, это полностью религиозная угроза, ставшая реальностью.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм.

Ответственность за теракт взяла на себя "Исламское государство". По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.

Позже стало известно, что подозреваемый в совершении теракта в Берлине был застрелен в перестрелке в итальянском городе Милан.

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Теги: #Трамп