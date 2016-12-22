Подозреваемым в совершении теракта в Берлине раньше интересовались спецслужбы США – СМИ

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на The New York Times.

В частности, он искал в интернете информацию о том, как собрать взрывное устройство, и мог иметь прямые контакты с группировкой "Исламское государство" (ИГ).

По словам представителя американских властей, который пожелал остаться неизвестным в связи с расследованием, Анис Амри минимум один раз использовал мессенджер Telegram для того, чтобы выйти на связь с ИГ.

Кроме того, имя тунисца было внесено в "черный список" лиц, которым запрещено летать в самолетах над территорией США. В публикации не уточняется, к какому периоду времени относится вышеуказанная информация.

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В среду стало известно, что немецкая полиция разыскивает подозреваемого нападающего на ярмарку в Берлине, который родом из Туниса. Речь шла о исламиста на имя Анис А., документы на это имя нашли в грузовике, совершившем наезд на людей во время ярмарки.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.

Среди погибших есть один украинец. Полиция завершает идентификацию его тела, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.