Российский МиГ-29К из авианосной группы "Адмирала Кузнецова" разбился в Средиземном море – СМИ

Об этом пишет журнал Combat Aircraft со ссылкой на источники.

Согласно сообщению, предположительно, самолет слишком низко спустился к авианосцу после полетов над Сирией.

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Отмечается, что место крушения самолета было установлено. Также был найден пилот, хотя на данный момент информация о его состоянии отсутствует.

Согласно первоначальной информации, самолет был двухместным и входил в 100-й корабельный истребительный авиационный полк.

Как подчеркивает издание, если информация подтвердится, то это нанесет существенный удар по дебюту боевого развертывания авианосной группы "Адмирала Кузнецова", которая, как ожидается, должна начать воздушные удары по Алеппо.

Об этом также сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской разведке.

По их данным, самолет взлетел с палубы "Адмирала Кузнецова", направившись13 ноября в сторону Сирии. Вскоре после этого у самолета возникли неполадки, он развернулся в сторону крейсера. Затем МиГ-29 упал в воду, заходя на посадку. Пилот, по данным телеканала, катапультировался.

Напомним, 10 ноября сообщалось, что российские истребители "Адмирала Кузнецова" готовятся к авиаударам по Алеппо.