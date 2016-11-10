Российские истребители "Адмирала Кузнецова" готовятся к авиаударам по Алеппо - СМИ

Российские военные самолеты, базирующиеся на авианосце РФ «Адмирал Кузнецов» начали осуществлять полеты с боекомплектом над Сирией и готовятся к ударам по позициям повстанцев близ Алеппо.

Об этом сообщает сайт Военно-морского института США (USNI) со ссылкой на чиновников Пентагона.

Отмечается, что несмотря на то, что истребители Су-33, Миг-29К пока что не принимали участия в боевых действиях, однако "есть признаки того, что самолеты будут частью больших сил, которые будут задействованы в операции в Алеппо уже на текущей неделе".

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Согласно данным американских военных, российский «флот смерти» в составе авианосца "Адмирал Кузнецов", крейсере "Петр Великий" и двух ракетных эсминцев вышли в район к юго-востоку от Кипра на дальность нанесения ударов по Алеппо.

Напомним, флотилия российских военных кораблей, которая направляется к берегам Сирии, в восточной части Средиземного моря провела дозаправку неподалеку от Гибралтарского пролива.

Ранее, Мальта отказалась заправлять российский "флот смерти" на пути к Сирии.

21 октября в Ла-Манш вошел группировки военных кораблей РФ во главе с проблемным авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов".