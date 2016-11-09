Противники Трампа массово протестовали против его избрания (фото, видео)
18:26, 09 ноября 2016Мир
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Не все американские избиратели смирились с победой Дональда Трампа.
В Окленде протестующие подожгли мусор / REUTERS
Стихийные демонстрации прошли в десятках городов, в частности в Лос-Анджелесе и Портленде. В Вашингтоне под Белым домом еще утром собралось больше 5 сотен возмущенных результатами выборов американцев.
На фото - протесты в Окленде, штат Калифорния.
Как сообщал УНИАН, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон признала свое поражение на президентских выборах.
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