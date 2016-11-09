Противники Трампа массово протестовали против его избрания (фото, видео)

Стихийные демонстрации прошли в десятках городов, в частности в Лос-Анджелесе и Портленде. В Вашингтоне под Белым домом еще утром собралось больше 5 сотен возмущенных результатами выборов американцев.

На фото - протесты в Окленде, штат Калифорния.

Как сообщал УНИАН, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон признала свое поражение на президентских выборах.