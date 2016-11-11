В Орегоне протесты против Трампа переросли в массовые беспорядки (видео)

08:53, 11 ноября 2016
Мир
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Массовые акции протестов противников Дональда Трампа в городе Портленд, штата Орегон, полиция квалифицировала как "беспорядки".

@itsmikebivins

Акции сопровождаются многочисленными нарушениями закона и актами вандализма, сообщает местная полиция в Twitter.

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"Массовое уголовное и опасное поведение, протесты квалифицируют как беспорядки. Толпа предупреждена", - сказано в сообщении.

В полиции сообщили, что протестующие бьют стекла, бросают в полицейских разные предметы, угрожают, повредили более 10 машин и нападают на водителей, оказавшихся на пути толпы.

Как пишет "Медуза" со ссылкой на The Oregonian, также разбили витрины в нескольких магазинах.

Правоохранительные органы Орегона предупредили, что к участникам беспорядков могут быть применены спецсредства. Демонстрантов, принимающих участие в мирных акциях протеста, полиция попросила переместиться на одну из площадей в центре города.

Массовые протесты в США начались после того, как стало очевидной победа на выборах Дональда Трампа. Акции продолжаются в десятках городов. Только ночью 10 ноября в Нью-Йорке арестовали около 50 протестующих.

Много протестов было в городах с большими демократическими основами - в Атланте; Остине, штат Техас; Бостоне; Чикаго; Денвере; Филадельфии; Портленде, штат Орегон; Сан-Франциско, Сиэтле и Вашингтоне. В Чикаго CNN насчитал несколько тысяч протестующих, которые покрыли улицу на полмили.

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